Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti AppLovin se pohybuje od $242K year pro Software Engineer 2 do $574K year pro Staff Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $350K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AppLovin. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
100%
ROK 1
Ve společnosti AppLovin podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:
100% nabývá v 1st-ROK (25.00% čtvrtletně)
