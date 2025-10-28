Seznam společností
Průměrná celková kompenzace Marketing in China ve společnosti AppLovin se pohybuje od CN¥397K do CN¥578K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AppLovin. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměrná celková kompenzace

CN¥455K - CN¥519K
China
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

100%

ROK 1

Typ akcií
RSU

Ve společnosti AppLovin podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (25.00% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti AppLovin in China představuje roční celkovou odměnu CN¥577,898. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AppLovin pro pozici Marketing in China je CN¥396,693.

