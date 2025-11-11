Kompenzace Backend softwarový inženýr in Australia ve společnosti ANZ se pohybuje od A$109K year pro Junior Software Engineer do A$187K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Australia činí celkem A$135K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ANZ. Naposledy aktualizováno: 11/11/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Junior Software Engineer
A$109K
A$108K
A$0
A$865.2
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$187K
A$182K
A$0
A$4.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
