ANZ Platy

Platy ve společnosti ANZ se pohybují od $8,937 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní operace na dolním konci až po $164,797 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ANZ. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Softwarový inženýr
Junior Software Engineer $75.1K
Software Engineer $86.3K
Senior Software Engineer $115K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

DevOps inženýr

Inženýr spolehlivosti stránek

Datový vědec
Median $77.4K
Datový analytik
Median $87.4K

Produktový manažer
Median $106K
Manažer softwarového inženýrství
Median $165K
IT specialista
Median $68.9K
Obchodní operace
$8.9K
Obchodní analytik
$85.3K
Zákaznické služby
$35.7K
Finanční analytik
$40.1K
Lidské zdroje
$54K
Investiční bankéř
$45.5K
Marketing
$73.3K
Strojní inženýr
$92.6K
Produktový designér
$101K
Programový manažer
$144K
Prodej
$137K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$71.4K
Architekt řešení
$34.5K
Celková odměna
$58.4K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ANZ je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $164,797. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ANZ je $76,239.

