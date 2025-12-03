Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Ansys se pohybuje od $98.7K year pro P1 do $150K year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $136K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ansys. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
$98.7K
$88.5K
$4.7K
$5.5K
P2
$126K
$107K
$9.2K
$9.8K
P3
$139K
$114K
$13.6K
$11.3K
P4
$150K
$118K
$15.9K
$16.1K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
Ve společnosti Ansys podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)
