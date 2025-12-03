Seznam společností
Ansys
Ansys Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Ansys se pohybuje od $98.7K year pro P1 do $150K year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $136K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ansys. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
Software Engineer 1(Začátečnická úroveň)
$98.7K
$88.5K
$4.7K
$5.5K
P2
Software Engineer 2
$126K
$107K
$9.2K
$9.8K
P3
Senior Software Engineer
$139K
$114K
$13.6K
$11.3K
P4
Lead Software Engineer
$150K
$118K
$15.9K
$16.1K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Ansys podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Výzkumný vědec

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Ansys in United States představuje roční celkovou odměnu $167,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ansys pro pozici Softwarový inženýr in United States je $136,000.

