Adresář Společností
Ansys
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Ansys Platy

Rozsah platů Ansys se pohybuje od $22,287 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $190,000 pro Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ansys. Naposledy aktualizováno: 8/21/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Strojní inženýr
P2 $110K
P3 $164K
Hardwarový inženýr
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Zákaznický servis
$63.4K
Elektrotechnický inženýr
$174K
Informatik (IT)
$131K
Marketing
$124K
Marketingové operace
$113K
Optický inženýr
$62.3K
Produktový manažer
$131K
Projektový manažer
$179K
Náborový pracovník
$107K
Prodej
$133K
Obchodní inženýr
$39.3K
Technický manažer programu
$123K
Technický writer
$87.1K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


Plán Nabývání Práv

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcie
RSU

U společnosti Ansys podléhají RSUs 3-letému plánu nabývání práv:

  • 33% nabývá se v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá se v 2nd-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá se v 3rd-ROK (33.00% ročně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi pro interakci se zaměstnanci z různých společností, získání kariérních rad a další.

Navštivte nyní!

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Ansys je Hardwarový inženýr s roční celkovou kompenzací ve výši $190,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Ansys je $111,360.

Doporučené práce

    Pro Ansys nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje