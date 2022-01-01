Seznam společností
Anaplan
Anaplan Platy

Platy ve společnosti Anaplan se pohybují od $73,630 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $346,725 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci.

$160K

Softwarový inženýr
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack softwarový inženýr

Architekt řešení
Median $168K
Produktový manažer
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Lidské zdroje
Median $344K
Prodej
Median $250K
Obchodní analytik
$262K
Zákaznické služby
$98.5K
Úspěch zákazníků
$281K
Datový vědec
$116K
IT specialista
$138K
Marketingové operace
$89.2K
Produktový designér
$270K
Projektový manažer
$154K
Personalista
$73.6K
Manažer softwarového inženýrství
$347K
Technický programový manažer
$239K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Anaplan podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Další zdroje