Align Technology Platy

Platy ve společnosti Align Technology se pohybují od $8,645 celkové roční kompenzace pro pozici Grafický designér na dolním konci až po $257,280 pro pozici IT specialista na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Align Technology. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Softwarový inženýr
L6 $147K
L7 $150K

Backend softwarový inženýr

Strojní inženýr
Median $155K
Manažer softwarového inženýrství
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Obchodní analytik
Median $120K
Produktový manažer
Median $203K
Datový vědec
Median $143K
Biomedicínský inženýr
$79.6K
Datový analytik
$184K
Finanční analytik
$231K
Grafický designér
$8.6K
IT specialista
$257K
Právní
$124K
Manažerský konzultant
$142K
Marketing
$61.2K
Projektový manažer
$256K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$101K
UX výzkumník
$126K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Align Technology je IT specialista at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $257,280. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Align Technology je $145,111.

