Seznam společností
3Shape
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

3Shape Platy

Platy ve společnosti 3Shape se pohybují od $73,469 celkové roční kompenzace pro pozici Regulatorní záležitosti na dolním konci až po $157,326 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 3Shape. Naposledy aktualizováno: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $88.7K
Regulatorní záležitosti
$73.5K
Architekt řešení
$157K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti 3Shape je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $157,326. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti 3Shape je $88,734.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro 3Shape

Související společnosti

  • Flipkart
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Google
  • Intuit
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje