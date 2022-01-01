Seznam společností
Afterpay
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Afterpay Platy

Platy ve společnosti Afterpay se pohybují od $70,350 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $278,600 pro pozici Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Afterpay. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $99.9K
Účetní
$70.4K
Obchodní analytik
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Datový analytik
$119K
Datový vědec
$83.5K
Lidské zdroje
$279K
Marketing
$177K
Produktový manažer
Median $108K
Prodej
$159K
Manažer softwarového inženýrství
$166K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Afterpay podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Afterpay je Lidské zdroje at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $278,600. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Afterpay je $134,325.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Afterpay

Související společnosti

  • Truepill
  • TOAST
  • Drizly
  • Kevel
  • JUUL Labs
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje