Aera Technology Platy

Rozsah platů Aera Technology se pohybuje od $13,065 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $348,250 pro Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Aera Technology. Naposledy aktualizováno: 8/15/2025

$160K

Vedoucí kanceláře
$197K
Datový vědec
$13.1K
Marketing
$15.7K

Projektový manažer
$123K
Prodej
$348K
Softwarový inženýr
$124K
Technický manažer programu
$53K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Aera Technology je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $348,250. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Aera Technology je $122,912.

