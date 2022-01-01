Seznam společností
Epicor
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Epicor Platy

Platy ve společnosti Epicor se pohybují od $14,296 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $205,020 pro pozici Datový analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Epicor. Naposledy aktualizováno: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $27.7K
Účetní
$136K
Obchodní analytik
$22.7K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Datový analytik
$205K
Informační technolog (IT)
$102K
Produktový designér
$14.3K
Produktový manažer
$45.9K
Projektový manažer
$80.6K
Prodej
$129K
Obchodní inženýr
$113K
Manažer softwarového inženýrství
$57.6K
Celkové odměňování
$25.1K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Epicor je Datový analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $205,020. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Epicor je $69,087.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Epicor

Související společnosti

  • Wizeline
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epicor/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.