Průměrná celková kompenzace Programový manažer in United States ve společnosti Activision Blizzard se pohybuje od $84K do $115K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Activision Blizzard. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměrná celková kompenzace

$91K - $108K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$84K$91K$108K$115K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Activision Blizzard podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Programový manažer ve společnosti Activision Blizzard in United States představuje roční celkovou odměnu $115,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Activision Blizzard pro pozici Programový manažer in United States je $84,000.

