Seznam společností
Accolade
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Accolade Platy

Platy ve společnosti Accolade se pohybují od $26,330 celkové roční kompenzace pro pozici Operace zákaznického servisu na dolním konci až po $422,875 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Accolade. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $136K
Produktový manažer
Median $282K
Obchodní operace
$32.1K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Zákaznický servis
$56.2K
Operace zákaznického servisu
$26.3K
Datový analytik
$150K
Datový analytik
$163K
Lidské zdroje
$215K
Produktový designér
$67.3K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$60.3K
Manažer softwarového inženýrství
$423K
Technický programový manažer
$176K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Accolade je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $422,875. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Accolade je $143,124.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Accolade

Související společnosti

  • Fitbit
  • Clover Health
  • Peloton
  • Aetna
  • GoHealth
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje