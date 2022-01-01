Adresář Společností
Aetna Platy

Rozsah platů Aetna se pohybuje od $25,425 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový designér na spodním konci do $258,703 pro Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Aetna. Naposledy aktualizováno: 8/15/2025

$160K

Datový vědec
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Zdravotnická informatika

Softwarový inženýr
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Datový inženýr

Pojistný matematik
Median $141K

Produktový manažer
Median $201K
Informatik (IT)
Median $102K
Účetní
$95.1K
Obchodní analytik
$101K
Rozvoj obchodu
$115K
Stavební inženýr
$58.8K
Datový analytik
$115K
Finanční analytik
$82.6K
Konzultant v managementu
$172K
Produktový designér
$25.4K
Projektový manažer
$98K
Prodej
$101K
Vedoucí softwarového inženýrství
$199K
Architekt řešení
$259K
FAQ

Den højest betalende rolle rapporteret hos Aetna er Architekt řešení at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $258,703. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Aetna er $124,355.

