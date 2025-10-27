Seznam společností
AccelByte
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

AccelByte Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Indonesia ve společnosti AccelByte činí celkem IDR 242.71M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AccelByte. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Mediánový balíček
company icon
AccelByte
Site Reliability Engineer
Yogyakarta, YO, Indonesia
Celkem za rok
IDR 242.71M
Pozice
L3
Základní
IDR 227.35M
Stock (/yr)
IDR 0
Bonus
IDR 15.36M
Roky ve společnosti
5-10 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u AccelByte?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Inženýr spolehlivosti stránek

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti AccelByte in Indonesia představuje roční celkovou odměnu IDR 323,354,328. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AccelByte pro pozici Softwarový inženýr in Indonesia je IDR 227,352,089.

Další zdroje