A123 Systems Platy

Rozsah platů A123 Systems se pohybuje od $29,850 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $149,250 pro Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti A123 Systems. Naposledy aktualizováno: 8/12/2025

$160K

Chemický inženýr
Median $125K
Datový vědec
$149K
Softwarový inženýr
$29.9K

Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

U společnosti A123 Systems podléhají Akciové/kapitálové granty 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti A123 Systems je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $149,250. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti A123 Systems je $125,000.

