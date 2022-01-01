Adresář Společností
PathAI
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

PathAI Platy

Rozsah platů PathAI se pohybuje od $109,450 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový designér na spodním konci do $411,045 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti PathAI. Naposledy aktualizováno: 8/21/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Inženýr strojového učení

Full-stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $170K
Biomedicínský inženýr
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Datový vědec
Median $210K
Produktový designér
$109K
Prodej
$255K
Vedoucí softwarového inženýrství
$411K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

O cargo mais bem pago reportado na PathAI é Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $411,045. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na PathAI é $187,750.

Doporučené práce

    Pro PathAI nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • HackerOne
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Malwarebytes
  • ExtraHop
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje