3Pillar Global
Platy ve společnosti 3Pillar Global se pohybují od $46,892 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $217,905 pro pozici Úspěch zákazníků na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 3Pillar Global. Naposledy aktualizováno: 9/7/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $47.9K

Full-Stack softwarový inženýr

Úspěch zákazníků
$218K
Produktový designér
$164K

Produktový manažer
$46.9K
Projektový manažer
$51.1K
Prodej
$80.4K
Manažer softwarového inženýrství
$60.4K
Technický programový manažer
$107K
Найвищеоплачувана позиція в 3Pillar Global - це Úspěch zákazníků at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $217,905.
Медіанна річна загальна компенсація в 3Pillar Global складає $70,384.

