3Pillar Global
3Pillar Global Programový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Programový manažer in India ve společnosti 3Pillar Global se pohybuje od ₹5.45M do ₹7.44M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti 3Pillar Global. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$66.6K - $80.6K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$62.2K$66.6K$80.6K$84.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u 3Pillar Global?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Programový manažer ve společnosti 3Pillar Global in India představuje roční celkovou odměnu ₹7,438,817. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti 3Pillar Global pro pozici Programový manažer in India je ₹5,450,857.

