Directori d'empreses
Zeta Global
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Zeta Global Salaris

El salari de Zeta Global oscil·la entre $6,636 en compensació total anual per a un Operacions de Màrqueting a la banda baixa fins a $392,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zeta Global. Darrera actualització: 9/2/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $62.6K
Analista de Dades
$136K
Científic de Dades
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Operacions de Màrqueting
$6.6K
Dissenyador de Producte
$115K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$392K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Zeta Global és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $392,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Zeta Global és $88,740.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Zeta Global

Empreses relacionades

  • Cognizant
  • Paycom
  • Rackspace
  • ADP
  • Seagate
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos