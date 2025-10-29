Directori d'empreses
Xometry
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

Xometry Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Xometry totalitza $190K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Xometry. Última actualització: 10/29/2025

Paquet Mitjà
company icon
Xometry
Software Engineering Manager
Boston, MA
Total per any
$190K
Nivell
L5
Base
$180K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
18 Anys
Quins són els nivells professionals a Xometry?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Xometry in United States és una compensació total anual de $379,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Xometry per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $197,750.

Altres recursos