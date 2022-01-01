Wabtec Salaris

Directori d'empreses
El salari de Wabtec oscil·la entre $45,531 en compensació total anual per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda baixa fins a $144,469 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Wabtec. Darrera actualització: 11/13/2025

Enginyer de Programari
Median $105K

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer Mecànic
Median $90.2K
Analista Financer
Median $123K

Gestor de Programes Tècnics
Median $113K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$45.5K
Dissenyador de Producte
$98.5K
Gestor de Projectes
$142K
Arquitecte de Solucions
$144K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Wabtec és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $144,469. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Wabtec és $109,000.

