VTB
VTB Salaris

El salari de VTB oscil·la entre $23,780 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $165,340 per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de VTB. Darrera actualització: 9/11/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $41.3K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Dades

Enginyer DevOps

Científic de Dades
Median $32.8K
Arquitecte de Solucions
Median $83.8K

Dissenyador de Producte
Median $44.9K
Gestor de Projectes
Median $40.3K
Analista de Negoci
Median $41.1K
Gestor de Producte
Median $54K
Analista de Dades
$23.8K
Analista Financer
$44.9K
Recursos Humans
$89.8K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$165K
Màrqueting
$52.7K
Vendes
$34.1K
Gestor de Programes Tècnics
$128K
Capitalista de Risc
$117K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a VTB és Tecnòleg de la Informació (TI) at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $165,340. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a VTB és $44,919.

