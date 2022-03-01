Directori d'empreses
VideoAmp
VideoAmp Salaris

El salari de VideoAmp oscil·la entre $135,000 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $293,460 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de VideoAmp. Darrera actualització: 9/6/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $176K

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Dades

Vendes
Median $135K
Gestor de Producte
Median $175K

Científic de Dades
$169K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$293K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a VideoAmp és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $293,460. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a VideoAmp és $175,000.

