ViacomCBS Salaris

El salari de ViacomCBS oscil·la entre $61,762 en compensació total anual per a un Gestor d'Operacions de Negoci a la banda baixa fins a $413,055 per a un Recursos Humans a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ViacomCBS. Darrera actualització: 8/29/2025

$160K

Enginyer de Programari
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Dades

Enginyer DevOps

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Gestor de Producte
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $307K

Analista de Negoci
Median $134K
Analista de Dades
Median $121K
Científic de Dades
Median $209K
Dissenyador de Producte
Median $160K
Arquitecte de Solucions
Median $213K

Arquitecte de Dades

Màrqueting
Median $118K
Gestor de Programes
Median $150K
Gestor de Projectes
Median $105K
Analista Financer
Median $110K
Comptable
$79.7K
Gestor d'Operacions de Negoci
$61.8K
Desenvolupament de Negoci
$328K
Redactor Publicitari
$92.5K
Recursos Humans
$413K
Jurídic
$131K
Consultor de Gestió
$134K
Operacions de Màrqueting
$99.5K
Gestor de Disseny de Producte
$209K
Reclutador
Median $100K
Vendes
$221K
Analista de Ciberseguretat
$133K
Gestor de Programes Tècnics
$101K
Calendari d'Adquisició

33.33%

ANY 1

33.33%

ANY 2

33.33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A ViacomCBS, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.33% anual)

  • 33.33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.33% anual)

  • 33.33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.33% anual)

PMF

