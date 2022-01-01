ViacomCBS Salaris

El salari de ViacomCBS oscil·la entre $61,762 en compensació total anual per a un Gestor d'Operacions de Negoci a la banda baixa fins a $413,055 per a un Recursos Humans a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ViacomCBS. Darrera actualització: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.
33.33%
ANY 1
33.33%
ANY 2
33.33%
ANY 3
A ViacomCBS, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.33% anual)
33.33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.33% anual)
33.33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.33% anual)
Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.