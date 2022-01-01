Directori d'empreses
Upstart
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Upstart Salaris

El salari de Upstart oscil·la entre $142,572 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $448,833 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Upstart. Darrera actualització: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Científic de Dades
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Gestor de Producte
L5 $339K
L6 $438K
Gestor de Ciència de Dades
Median $438K
Analista de Dades
Median $165K
Analista Financer
Median $200K
Reclutador
Median $210K
Analista de Negoci
$189K
Recursos Humans
$279K
Dissenyador de Producte
$143K
Gestor de Programes
$194K
Analista de Ciberseguretat
$185K
Gestor de Programes Tècnics
$344K
Capitalista de Risc
$279K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Upstart, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Upstart és Enginyer de Programari at the L6 level amb una compensació total anual de $448,833. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Upstart és $279,353.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Upstart

Empreses relacionades

  • SoFi
  • LendingClub
  • Virtu Financial
  • PJT Partners
  • OnDeck
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos