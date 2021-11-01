Thrasio Salaris

Directori d'empreses
El salari de Thrasio oscil·la entre $51,640 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $201,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Thrasio. Darrera actualització: 10/15/2025

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Operacions de Negoci
$114K
Analista de Negoci
$124K
Desenvolupament de Negoci
$130K
Analista de Dades
$51.6K
Banquer d'Inversions
$141K
Màrqueting
$194K
Gestor de Projectes
$122K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$201K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Thrasio és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $201,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Thrasio és $130,345.

