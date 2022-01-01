Directori d'empreses
Thales
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Thales Group is a French multinational company that designs and builds electrical systems and provides services for the aerospace, defence, transportation and security markets.

    http://www.thalesgroup.com
    Lloc web
    2000
    Any de fundació
    81,000
    Núm. d'empleats
    $10B+
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos