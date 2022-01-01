Directori d'empreses
Thales
Thales Salaris

El salari de Thales oscil·la entre $20,100 en compensació total anual per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda baixa fins a $176,880 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Thales. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Enginyer de Programari
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Dades

Analista de Ciberseguretat
Median $73K
Arquitecte de Solucions
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Científic de Dades
Median $40.2K
Vendes
Median $161K
Assistent Administratiu
$48.8K
Enginyer Aeroespacial
$76K
Enginyer Químic
$20.5K

Enginyer de Recerca

Enginyer Elèctric
$66.9K
Enginyer de Maquinari
$23.5K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$20.1K
Jurídic
$64.1K
Enginyer Mecànic
$86.5K
Enginyer Òptic
$41.9K
Dissenyador de Producte
$175K
Gestor de Producte
$65K
Gestor de Projectes
$90.8K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$177K
Gestor de Programes Tècnics
$52.7K
Redactor Tècnic
$44K
Investigador UX
$70.7K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Thales és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $176,880. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Thales és $65,001.

Altres recursos