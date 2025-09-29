Directori d'empreses
Swiggy
La compensació de Gestor de Producte in India a Swiggy oscil·la entre ₹46K per year per a L6 i ₹125K per year per a L11. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹96.1K.

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L6
Product Manager I
₹46K
₹33K
₹11.2K
₹1.8K
L7
Product Manager II
₹56.3K
₹51.7K
₹3.2K
₹1.4K
L8
Product Manager III
₹78.2K
₹59.1K
₹17.2K
₹1.9K
L9
Product Manager IV
₹80.1K
₹68.3K
₹7K
₹4.8K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Swiggy, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Swiggy, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



