Standard Cognition
Standard Cognition Salaris

El rang de salaris de Standard Cognition varia de $130,650 en compensació total anual per a Científic de Dades a l'extrem inferior a $316,575 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Standard Cognition. Última actualització: 8/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $190K
Científic de Dades
$131K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$317K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
Options

A Standard Cognition, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

PMF

El rol més ben pagat informat a Standard Cognition és Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $316,575. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Standard Cognition és de $190,000.

