El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in United States a Sleep Number totalitza $170K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sleep Number. Última actualització: 10/27/2025
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
33%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
A Sleep Number, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)