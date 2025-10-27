La compensació total mitjana de Gestor de Producte in United States a Sleep Number oscil·la entre $100K i $140K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sleep Number. Última actualització: 10/27/2025
Compensació Total Mitjana
33%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
A Sleep Number, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)