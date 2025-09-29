La compensació de Investigador UX in United States a ServiceNow oscil·la entre $152K per year per a IC2 i $258K per year per a IC4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $177K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ServiceNow. Última actualització: 9/29/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$152K
$124K
$17.4K
$9.9K
IC3
$181K
$141K
$29K
$11.2K
IC4
$258K
$178K
$75K
$5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A ServiceNow, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
