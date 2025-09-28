La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in India a ServiceNow oscil·la entre ₹8.93M per year per a M3 i ₹15.23M per year per a M5. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹9.92M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ServiceNow. Última actualització: 9/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹8.93M
₹5.02M
₹3.3M
₹606K
M4
₹11.08M
₹6.73M
₹3.18M
₹1.17M
M5
₹15.23M
₹7.91M
₹6.28M
₹1.04M
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A ServiceNow, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
