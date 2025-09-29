La compensació de Gestor de Producte in United States a ServiceNow oscil·la entre $111K per year per a IC1 i $768K per year per a IC7. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $335K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ServiceNow. Última actualització: 9/29/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
IC1
$111K
$96K
$10.9K
$4.3K
IC2
$165K
$134K
$17.5K
$13.3K
IC3
$217K
$172K
$30.1K
$15.7K
IC4
$276K
$196K
$56.7K
$23.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A ServiceNow, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
A ServiceNow, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
A ServiceNow, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)