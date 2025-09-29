Directori d'empreses
ServiceNow
ServiceNow Gestor d'Associats Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Associats in United States a ServiceNow oscil·la entre $138K i $196K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ServiceNow. Última actualització: 9/29/2025

Compensació Total Mitjana

$156K - $178K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$138K$156K$178K$196K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A ServiceNow, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

Didžiausias atlyginimų paketas Gestor d'Associats pozicijai ServiceNow in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $195,880. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ServiceNow Gestor d'Associats pozicijai in United States yra $137,780.

Altres recursos