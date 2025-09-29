Directori d'empreses
ServiceNow
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Operacions de Servei al Client

  • Tots els Salaris de Operacions de Servei al Client

ServiceNow Operacions de Servei al Client Salaris

La compensació total mitjana de Operacions de Servei al Client a ServiceNow oscil·la entre €68.3K i €93.2K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ServiceNow. Última actualització: 9/29/2025

Compensació Total Mitjana

€73.1K - €88.3K
Ireland
Rang Habitual
Rang Possible
€68.3K€73.1K€88.3K€93.2K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Operacions de Servei al Client contribucions a ServiceNow per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

€142K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A ServiceNow, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A ServiceNow, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A ServiceNow, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Operacions de Servei al Client verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Operacions de Servei al Client a ServiceNow és una compensació total anual de €93,169. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ServiceNow per al rol de Operacions de Servei al Client és €68,270.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a ServiceNow

Empreses relacionades

  • Medallia
  • FICO
  • Equinix
  • Cyngn
  • Microsoft
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos