S&P Global Salaris

El salari de S&P Global oscil·la entre $4,029 en compensació total anual per a un Operacions de Màrqueting a la banda baixa fins a $335,168 per a un Desenvolupament Corporatiu a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de S&P Global. Darrera actualització: 10/25/2025

Enginyer de Programari
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Dades

Gestor de Producte
Median $89.4K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $290K

Analista de Dades
Median $12K
Científic de Dades
Median $160K
Analista de Negoci
Median $170K
Arquitecte de Solucions
Median $205K

Data Architect

Comptable
$111K
Operacions de Negoci
$124K
Desenvolupament Corporatiu
$335K
Èxit del Client
$89.6K
Gestor de Ciència de Dades
$53.8K
Analista Financer
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Consultor de Gestió
$90.8K
Màrqueting
$89.6K
Operacions de Màrqueting
$4K
Dissenyador de Producte
$104K
Gestor de Programes
$52.8K
Gestor de Projectes
$55K
Vendes
$270K
Enginyer de Vendes
$109K
Gestor de Programes Tècnics
$155K
Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A S&P Global, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (16.50% semestral)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.50% semestral)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.50% semestral)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a S&P Global és Desenvolupament Corporatiu at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $335,168. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a S&P Global és $89,550.

Altres recursos