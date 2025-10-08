La compensació de Enginyer de Software Full-Stack in India a RingCentral totalitza ₹2.59M per year per a L1. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹2.71M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de RingCentral. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L1
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A RingCentral, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)