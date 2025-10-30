Directori d'empreses
Remitly
Remitly Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in United States a Remitly oscil·la entre $163K per year per a L1 i $412K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $225K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Remitly. Última actualització: 10/30/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
Software Engineer I(Nivell d'Entrada)
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
Software Engineer II
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
Senior Software Engineer
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
Staff Software Engineer
$238K
$150K
$82.5K
$5K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Remitly, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Remitly in United States és una compensació total anual de $412,250. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Remitly per al rol de Enginyer de Programari in United States és $205,000.

Altres recursos