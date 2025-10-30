Directori d'empreses
Remitly
La compensació total mitjana de Gestor de Projectes in United States a Remitly oscil·la entre $162K i $227K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Remitly. Última actualització: 10/30/2025

Compensació Total Mitjana

$176K - $204K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$162K$176K$204K$227K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Remitly, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a Remitly in United States és una compensació total anual de $227,290. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Remitly per al rol de Gestor de Projectes in United States és $162,350.

