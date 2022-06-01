Directori d'empreses
RELEX Solutions Salaris

El salari de RELEX Solutions oscil·la entre $54,378 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $195,840 per a un Enginyer de Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de RELEX Solutions. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $72.6K

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer DevOps

Gestor d'Operacions de Negoci
$142K
Servei al Client
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Dades
$54.4K
Gestor de Disseny de Producte
$83.8K
Gestor de Producte
$99.4K
Gestor de Projectes
$120K
Vendes
$158K
Enginyer de Vendes
$196K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$83.3K
Arquitecte de Solucions
$116K
Gestor de Programes Tècnics
$69.9K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a RELEX Solutions és Enginyer de Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $195,840. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a RELEX Solutions és $107,890.

