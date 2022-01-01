Directori d'empreses
Relativity
Relativity Salaris

El salari de Relativity oscil·la entre $102,060 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $298,500 per a un Operacions de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Relativity. Darrera actualització: 10/25/2025

Enginyer de Programari
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor de Producte
Median $140K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $210K

Dissenyador de Producte
Median $119K
Operacions de Negoci
$299K
Gestor de Ciència de Dades
$217K
Científic de Dades
$147K
Màrqueting
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
Investigador UX
$110K
Calendari d'Adquisició

5%

ANY 1

15%

ANY 2

30%

ANY 3

50%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Relativity, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 5% s'adquireix en el 1st-ANY (5.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 2nd-ANY (15.00% anual)

  • 30% s'adquireix en el 3rd-ANY (30.00% anual)

  • 50% s'adquireix en el 4th-ANY (50.00% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Relativity és Operacions de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $298,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Relativity és $147,131.

Altres recursos