Redpanda Data
Redpanda Data Salaris

El salari de Redpanda Data oscil·la entre $119,400 en compensació total anual per a un Màrqueting a la banda baixa fins a $281,520 per a un Enginyer de Vendes a la banda alta.

$160K

Enginyer de Programari
Median $200K
Màrqueting
$119K
Gestor de Producte
$264K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Enginyer de Vendes
$282K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Redpanda Data, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

Najbolje plaćena pozicija u Redpanda Data je Enginyer de Vendes at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $281,520. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Redpanda Data je $232,086.

