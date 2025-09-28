La compensació de Enginyer de Programari in United States a realtor.com oscil·la entre $111K per year per a T1 i $255K per year per a T6. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $195K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de realtor.com. Última actualització: 9/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***