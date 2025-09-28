Directori d'empreses
Procter & Gamble
Procter & Gamble Comptable Salaris

La compensació total mitjana de Comptable in United States a Procter & Gamble oscil·la entre $158K i $230K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Procter & Gamble. Última actualització: 9/28/2025

Compensació Total Mitjana

$181K - $207K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$158K$181K$207K$230K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Quins són els nivells professionals a Procter & Gamble?

Títols inclosos

Technical Accountant

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Comptable a Procter & Gamble in United States és una compensació total anual de $230,100. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Procter & Gamble per al rol de Comptable in United States és $157,950.

Altres recursos