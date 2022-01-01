Directori d'empreses
Palantir
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Palantir Salaris

El salari de Palantir oscil·la entre $77,113 en compensació total anual per a un Assistent Administratiu a la banda baixa fins a $408,000 per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Palantir. Darrera actualització: 8/26/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Software Engineer $255K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software Desplegat Avançat

Desenvolupament de Negoci
Median $150K
Gestor de Programes Tècnics
Median $205K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Gestor de Producte
Median $200K
Arquitecte de Solucions
Median $177K
Científic de Dades
Median $183K
Dissenyador de Producte
Median $175K
Gestor de Programes
Median $180K
Gestor de Projectes
Median $150K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $300K
Comptable
$126K

Comptable Tècnic

Assistent Administratiu
$77.1K
Operacions de Negoci
$241K
Analista de Negoci
$141K
Desenvolupament Corporatiu
$132K
Recursos Humans
$104K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$408K
Jurídic
$255K
Consultor de Gestió
$164K
Màrqueting
$134K
Gestor de Disseny de Producte
$302K
Reclutador
$165K
Vendes
$137K
Enginyer de Vendes
$147K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
RSU

A Palantir, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (1.67% mensual)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (1.67% mensual)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (1.67% mensual)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (1.67% mensual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Palantir, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Palantir, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Palantir és Tecnòleg de la Informació (TI) at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $408,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Palantir és $170,357.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Palantir

Empreses relacionades

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • Amplitude
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos