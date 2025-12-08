Directori d'empreses
Milliman
Milliman Gestor de Projectes Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Projectes in United States a Milliman oscil·la entre $41.6K i $57.9K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Milliman. Última actualització: 12/8/2025

Compensació Total Mitjana

$44.6K - $52.5K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$41.6K$44.6K$52.5K$57.9K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Milliman?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a Milliman in United States és una compensació total anual de $57,915. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Milliman per al rol de Gestor de Projectes in United States és $41,580.

Altres recursos

